Появились данные, сколько главари «ДНР» заработали на отключении Vodafone

Главари «ДНР» на фоне проблем с мобильной связью Vodafone зарабатывают миллионы гривен в неделю на реализации сим-карт оператора оккупантов «Феникс».

СМИ отмечают: «Проведем простые подсчеты: по словам так называемого «министра связи ДНР» Виктора Яценко, каждую неделю по почтовым отделениям оккупированной Донецкой области для свободной продажи развозят около 100 тысяч сим-карт «Феникса». При стоимости 120 рублей за стартовый пакет еженедельная выручка оккупантов только с продажи сим-карт составляет около 12 млн рублей, или 6 млн грн в неделю. И это, не считая расходов местных жителей на пополнение счета в «Фениксе».

Местные жители отмечают, что с «Феникса» можно позвонить на номера Vodafone на остальной территории Украины по тарифу 5 грн за минуту. Следовательно, если каждый из 100 тысяч абонентов «Феникса» хотя бы один раз в день поговорит хотя бы одну минуту, в главарю «ДНР» Александру Захарчено на счет поступит 500 тысяч грн.

Сейчас сим-карт «Феникса» на всех не хватает. Так, по данным «Почты Донбасса», в оккупированном Донецке в продаже осталось 167 стартовых пакетов.