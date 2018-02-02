Правоохранители обыскивают администрацию Махачкалы

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают администрацию Махачкалы в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности мэра Мусы Мусаева.

Правоохранители изымают документы, связанные с земельной сферой, сообщает телеканал 360. В январе 2018 года суд постановил заключить под стражу Мусаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года мэр Махачкалы незаконно передал «Арскому кирпичному заводу» землю за миллион 100 тысяч рублей.

В Единый реестр прав внесли запись о госрегистрации права собственности этой земли за ОАО «АСПК». Специалисты заключили, что рыночная стоимость земельного участка превысила 81 миллион рублей. Мусы Мусаев причинил ущерб бюджету Дагестана на сумму около 80 миллионов рублей, передает региональное СУ СКР.