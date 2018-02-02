Президент Молдовы прогнозирует гражданскую войну с Румынией

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что объединение Молдовы с Румынией может привести к гражданской войне.

Он отметил, что чтобы избежать подобного сценария необходимо провести референдум, по результатам которого станет понятно, как ко всей этой истории относятся рядовые граждане. Додон подчеркнул: «Объединение с Румынией, за которое борется часть граждан Молдовы, означает гражданскую войну. В качестве президента я использую все законные способы для того, чтобы не допустить ликвидации государственности республики».

Кроме того, он подчеркнул, что разговоры об объединении двух государств исходят из уст представителей молдавского правительства: «Властям выгоден такой сценарий? Потому что они понимают, что проигрывают осенние выборы и, возможно, хотят дестабилизировать ситуацию. Мы должны быть очень внимательны. Мы очень детально изучаем этот вопрос».