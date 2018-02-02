Прибыль банков в 2017 году сократилась на 70 миллиардов рублей

Прибыль банковской системы России в 2017 году составила 790 миллиардов рублей, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководителями кредитных организаций под эгидой Ассоциации банков «Россия».

При этом Набиуллина отметила, что прибыль сократилась на 70 миллиардов рублей по сравнению с 2016 годом. Тем не менее глава ЦБ положительно охарактеризовала состояние банковской системы. Читайте по теме

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Количество убыточных организаций сократилось за год со 178 до 140, возросли резервы, существенно увеличились корпоративные вклады и депозиты физических лиц, так же как и кредитование населения и юридических лиц.

Банковские лицензии были отозваны «чуть больше, чем у 50 банков», а «большая часть пути по санации банковской системы пройдена». Главными проблемами, по словам Набиуллиной, по-прежнему остаются занижение банковских рисков, забалансовая отчётность по вкладам и финансирование банками бизнеса собственников.

По-прежнему остро стоит вопрос, как предотвратить незаконный вывод активов за рубеж с последующим банкротством банков.

Главная цель Центробанка, как подчеркнула его руководитель, заключается в развитии здоровой конкуренции, в связи с чем регулятор намерен инициировать ряд изменений в действующее законодательство.

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