Против главного архитектора Махачкалы возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий против главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, говорится в сообщении Следственного управления СК по Дагестану. Читайте по теме

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Следствие установило, что в феврале 2015 года Гитинов, превысив свои полномочия, разработал градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров на улице Тимирязева в Махачкале. При этом были нарушены границы участка одного из горожан.

Управлением архитектурно-строительного надзора администрации города на основании составленного плана в мае 2015 года выдало строительной фирме «Гранит» разрешение на строительство двенадцатиэтажного жилого дома. В результате в зону застройки частично попал земельный участок местного жителя — строительная компания заложила на нём фундамент.

Владелец участка обратился в суд с иском. В феврале 2017 года по нему принято решение о сносе фундамента многоэтажки за счёт администрации. Стоимость работ по сносу и вывоз мусора оценили в 4 миллиона рублей.

«Противоправными действиями Гитинова администрации города причинён ущерб на сумму около 4 миллионов рублей, тем самым существенно нарушены права и законные интересы муниципалитета и причинены тяжкие последствия», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

В рамках расследования проходят обыски и выемки относящейся к делу документации.

В конце января СК возбудил уголовное дело против мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его также подозревают в махинациях с землёй. По данным следствия, в марте 2016 года чиновник за вознаграждение в 1,1 миллиона рублей подписал постановление о передаче в собственность коммерческой фирмы земельного участка площадью 17,5 тысячи квадратных метров и стоимостью более 81 миллиона рублей, находившегося в собственности республики.

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