Путин назначил нового командующего войсками и силами на северо-востоке страны

Новым командующим войсками и силами на северо-востоке России назначен Александр Юлдашев. Указ подписал президент страны Владимир Путин.

Соответствующий документ вступил в силу 29 января 2018 года. Контр-адмирал Юлдашев сменил на данной должности Сергея Липилина. Экс-командующий в свою очередь назначен заместителем командующего Черноморским флотом. Об этом рассказал журналистам глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Напомним, Юлдашев родился 12 мая 1967 года в Киргизской ССР. После окончания калининградского высшего военно-морского училища, он продолжил обучение в военно-морской академии имени Кузнецова, которую окончил с красным дипломом. После чего отучился в военной академии Генштаба.

После учебы Юлдашев поступил на офицерскую службу на Северном флоте, затем прошел службу на Тихоокеанском флоте уже командиром дивизии, затем замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил, руководителем штаба первого заместителя командующего подводными силами Тихоокеанского флота. Юлдашев удостоен госнаградами и ведомственными медалями, а также является кандидатом технических наук.