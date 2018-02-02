Рабочие агрокомплекса Башкирии получат до 500 000 руб. подъёмных

500 тыс. руб. получат профессионалы с высшим образованием, которые пойдут работать в сельскохозяйственную отрасль. Об этом сказал в четверг руководитель республики Рустэм Хамитов на совещании, посвященном развитию агропромышленного комплекса региона.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что Минсельхоз и Министерство образования должны работать в одной связке.

Власти Башкирии будут оплачивать одновременно от трехсот до пятисот тыс. руб. профессионалам, которые выберут работу в области сельского хозяйства.

При всем этом он добавил, что, невзирая на привлекательность сельского труда для молодежи, на селе отмечается не высокая зарплата.

— В течении прошлого года она подросла на восемь процентов и достигла 18 тыс. руб. Это составляет 60% от среднереспубликанской зарплаты. Полмиллиона рублей положены выпускникам институтов, работающим на селе, 300 тыс. рублей — выпускникам ссузов. Нужна рентабельность сельхозпроизводства. Нужно создавать условия для привлечения в отрасль многообещающих кадров.