Руководитель ЦРУ пояснил встречи с коллегами из РФ

Начальник ЦРУ Майкл Помпео обратился с письмом к лидеру Демократической партии в сенате США, в котором разъяснил, почему работники подчиненного ему ведомства встречаются с русской разведкой. Руководитель разведки также обозначил, что предотвращенный при содействии ЦРУ теракт в северной столице в 2014 г. мог потенциально угрожать гражданам США. Об этом, как сообщает Reuters, он объявил в письме лидеру фракции демократов в сенате США Чаку Шумеру.

По его словам, работники американской разведки временами встречаются с собственными российскими коллегами для обсуждения разнообразных тем, включая борьбу с терроризмом, авиационную безопасность и предотвращение возвращения иностранных бойцов из террористических группировок в обе страны.

Эти встречи важны также для обсуждения сложных вопросов, по которым русские и американские интересы не совпадают, добавил он. По утверждению Помпео, похожие встречи проходят часто, информирует Reuters.