СМИ узнали о разработке новых видов химического оружия в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа подозревает сирийское правительство в разработке новых видов химического оружия и готовится к военным действиям в случае его применения. Об этом Reuters рассказали высокопоставленные правительственные чиновники.

Инсайдеры утверждают, что президент Сирии Башар Асад не только сохранил часть химического оружия, которое должен был полностью уничтожить, но приступил к разработке новых видов, причем уже зафиксированы случаи его применения.

«Мы оставляем за собой право использовать военную силу для предотвращения или сдерживания использования химоружия [в Сирии]», — заявил агентству один из чиновников. Другой собеседник переложил ответственность по сдерживанию сирийского президента и его планов на мировую дипломатическую общественность

В ноябре 2017 года глава Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химоружия Эдмон Муле обвинил Россию в покрывательстве применения химоружия президентом Сирии Башаром Асадом.