Снегопад ожидается в Петербурге в ночь на 2 февраля

Ночью в конце рабочей недели, 2 февраля, в Петербурге предполагается снегопад, который продлится днем. Зато будет не так холодно — синоптики обещают потепление до -2 градусов.

В связи со трудными погодными условиями дорожные службы приготовились работать в усиленном режиме.

Cотрудники экстренных служб прогнозируют трудную обстановку на трассах: снежные заносы, накат, гололедицу.

Комитет по благоустройству Петербурга, ссылаясь на синоптиков, предупреждает городских жителей о сильном снегопаде в конце рабочей недели. На тротуарах будут вести работы малогабаритные машины.

По предположениям синоптиков, снегопад сохранится и днем.

Помимо этого скользкие участки дорог будут посыпать противогололедным материалом.

В ведомстве напомнили, что петербуржцы могут следить за работой уборочной техники в онлайн-режиме на интерактивной карте.