США допустили применение ядерного оружия в случае нападения

США не исключают применения ядерного оружия для защиты «жизненно важных интересов США», передает ТАСС со ссылкой на первого замминистра обороны Патрика Шанахана.

Как заявил Шанахан, комментируя американскую ядерную доктрину, Вашингтон допускает применения ядерного оружия «лишь в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, их союзников и партнеров». Замминистра отметил, что доктрине указывается на возможность ядерного ответа в том числе и на «существенное неядерное стратегическое нападение«. Это пояснение призвано „стабилизировать“ мировую ситуацию и »снизить риск» применения ядерного оружия кем бы то ни было.

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