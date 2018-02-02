Стала известна дата «Алых парусов»

Дата определена с учетом графика матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Петербуржские власти определились с точной датой проведения праздника выпускников «Алые паруса».

На первом в 2015 г. совещании организационного комитета праздника выпускников «Алые паруса» определились с датой -в 2018-м году он продет 23 июня.

Дату назвали сегодня на первом совещании организационного комитета по подготовке и проведению праздника для выпускников школ.

Кроме того, предполагается что в празднике поучаствуют около 32 тыс. выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования. Также на праздник приедут лучшие выпускники из Ленинградской области и остальных регионов. Само же число гостей на этот момент составляет 80 тыс. человек.

Дата проведения «Алых парусов» уже утверждена постановлением городского руководства. По телевизору его поглядело рекордное количество созерцателей - 80 тыс. человек.

Как и обычно, на главный концерт на Дворцовую площадь пропуск будет осуществляться по особым пригласительным. В текущем году особое внимание планируют проявить к созданию удобных условий для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.