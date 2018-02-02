Сурок Тимка напророчил раннюю и теплую весну

День сурка являющийся народным праздником в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля и переняли в Украине.

Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, которые вылазят из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

Согласно прогнозу харьковского сурка Тимки на 2018 год украинцев ждет теплая и ранняя весна.

Церемония побудки Тимки Третьего прошла на биостанции Харьковского национального университета им В. Каразина. При этом сурок не увидел своей тени, поскольку была облачная погода.

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