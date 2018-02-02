Таможня: переселенцы из Калининградской области не будут платить таможенную пошлину

Таможенные пошлины за транспортировку личных вещей свыше 50 кг должны с 1 января платить граждане Калининградской области, переселяющиеся на основную территорию Российской Федерации.

В настоящее время калининградская таможня запросила объяснений у ФТС. Государственная пограничная служба, по его словам, уже подготовила проект указа министра финансов РФ, который окончательно решит вопрос. О случившемся сообщили в пресс-центре партии.

По утверждению Федорова, к нему поступают обращения жителей, «которых заставляют платить таможенную пошлину за переезд в „большую“ Россию». Чаще всего люди перевозят свои вещи в контейнерах на паромах, и только 50 кг груза можно провезти беспошлинно.

Освобождение от уплаты пограничных пошлин, налогов предоставляется однократно. Документ предусматривает, в частности, подтверждение статуса продукта. «Закон этот есть, а объяснений к нему нет», — сказал парламентарий.

Должностными лицами Калининградской областной таможни гражданам оперативно даны разъяснения, последовательно и перечню необходимых документов для представления в пограничный орган с целью вывоза личных вещей с территории Калининградской области на прочую территорию РФ, ежели лицо меняет постоянное место проживания. С 1 января 2018-ого года всё таможенное законодательство РФ должно использоваться так, чтобы это не противоречило Таможенному кодексу ЕАЭС.

С 1 января вступил в силу пограничный кодекс ЕАЭС, который действует на всем пространстве союза после выполнения всеми государствами интеграционного объединения внутренних процедур по его ратификации.

Глава областной таможни Александр Кочнов разъяснил, что «разрешение на вывоз личных вещей будет даваться гражданам, меняющим место жительства, на основании штампа в паспорте о регистрации по новому месту жительства, а для военнослужащих — на основании предписания об убытии к новому месту службы (жительства)», говорится в сообщении.