Террористы готовят атаку на правительственные войска в Дамаске, сообщают СМИ

Исламисты продолжают вести миномётный обстрел позиций армии президента Сирии Башара Асада в пригороде Дамаска. Кроме того, в регион стягиваются отряды подкрепления бандформирований, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Атаки экстремистов зафиксированы в пригороде столицы арабской республики Харасте. В район прибыли новые поставки вооружений — боеприпасы для артиллерии и стрелкового оружия. Кроме того, в населённый пункт прибывают новые силы радикалов, в том числе снайперы, — это говорит о том, что боевики могут попытаться прорваться из села Хош ад-Давахира.

В арсенале исламистов имеются противотанковые ракеты, средства ночного слежения, а также машины, оборудованные пулемётами. Часть террористов также прибывает в населённый пункт Дума — они готовят спецоперацию против правительственных войск в мухафазе Дамаск.

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