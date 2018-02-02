Тиллерсон: РФ все еще продает оружие недемократическим режимам

Россия продолжает продавать оружие недружественным режимам, не уважающим демократические ценности.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил: «Растущее присутствие России в регионе вызывает тревогу, поскольку она продолжает продавать оружие и военную технику недружественным режимам, которые не разделяют или не уважают демократические ценности».

Тиллерсон отметил, что Запад должен защищаться от отдаленных государств, которые не отражают основополагающих ценностей, разделяемых на Западе. Он подчеркнул: «Мы не стремимся к краткосрочным сделкам с односторонними доходами. Мы ищем партнеров с общими ценностями и видениями для создания безопасного и процветающего полушария. Американский подход основан на взаимовыгодных целях, чтобы помочь обеим сторонам расти, развиваться и становиться более процветающими, и делать это, уважая международное право, уделяя приоритетное внимание интересам наших партнеров и защищая наши ценности».