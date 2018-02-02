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Турчинов объявил о возможности создания кибервойск в Украинском государстве


Добавлено: 02 фев 2018 в 23:11, Категория: Политика
Турчинов объявил о возможности создания кибервойск в Украинском государстве

Самые настоящие кибервойска совсем скоро могут появиться в структуре вооружённых сил Украины.

Украина, испытавшая в прошлые три года несколько масштабных кибератак на главные инфраструктурные объекты, создала центр реагирования на киберугрозы, чтобы поднять уровень защиты от инцидентов, сказал секретарь Совета государственной безопасности и обороны.

Нынешние военные действия недостижимы без киберзащиты. Один из вопросов, который власти буквально недавно рассматривали, — создание кибервойск в рядах ВСУ.

Соответствующее объявление Турчинов сделал в процессе открытия центра реагирования на киберугрозы. «Наша задача — защитить страну», — заявляет Турчинов. Секретарь СНБО не сказал, чем конкретно будут заниматься украинские боевые хакеры. По его мнению, благодаря сотрудничеству со странами НАТО вырастет уровень качества реагирования на киберинциденты за счет обмена информации, а кроме этого «подтягивания мощных вычислительных машин и ресурсов». «Именно этот киберцентр с его возможностями позволяет выявлять, именно, как только атака началась, — сразу на мониторе видно даже направление кибератаки, сразу можно определить, в каком сегменте она происходит, — в национальном, частном, какая инфраструктура задействована», — объявил Турчинов.



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Добавлено: 02 фев 2018 в 23:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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