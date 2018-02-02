Украинские артисты записали трогательную песню в годовщину гибели Кузьмы

Украинский певец Арсен Мирзоян и лидер группы «Тартак» Александр Положинский к третьей годовщине смерти легендарного музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) представили проникновенную песню «Фура и артисты».
Так, Мирзоян отметил: «За последние годы погибло много талантливых людей, в нашей стране и во всем мире. Благодаря их творчеству и вкладу в культуру мы не хотим и не имеем право их забывать».
Кроме того, он добавил, что попросил Александра создать свой куплет, на написание которого Положинского подтолкнула трагедия с Кузьмой.
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