В «ДНР» ввели усиленный режим патрулирования из-за вчерашнего «покушения»

В ОРДО ввели дополнительные меры безопасности в связи «с обстрелом» здания «министерства обороны ДНР», произошедший вчера вечером в оккупированном Донецке.

«Заместитель командующего оперативным командованием» Эдуард Басурин отметил: «В Республике приняты дополнительные меры безопасности. Лица, причастные к данному действию, в ближайшее время будут задержаны. Если говорить по части военных, мы усилили патрулирование на военных объектах. Что касается гражданской жизни, здесь введен усиленный режим патрулирования сотрудниками МВД и представителями спецслужб».