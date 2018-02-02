В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей

Оккупационная власть «ЛНР» позволила боевикам удерживать людей без суда до 30 суток

Так, оккупанты отметили, что это необходимо для «недопущения распространения фашизма и национализма» и реакции на действия «диверсантов».

Теперь в их «Конституции», содержится следующий текст: «Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов, кроме случаев, предусмотренных законом «.

Напомним, в Украине и на России силовики не могут задерживать граждан на срок более 48 часов без соответствующего решения суда.