В Луганской ВГА подтвердили взятие под контроль ВСУ Новоалександровка

В Луганской ВГА подтвердили информацию о том, что ВСУ взяли под свой контроль село Новоалександровка.

Председатель Луганской ВГА Юрий Гарбуз сообщил: «Поручил подготовить пакет документов об исключении села Новоалександровка из списка населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме».

По его словам, в селе разрушены около 90% домов. На данный момент в Новоалександровке проживают 17 жителей, как правило, пожилые люди.

Гарбуз добавил: «В первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание жителей. Держу на личном контроле восстановление основных коммуникаций и работы фельдшерско-акушерского пункта. Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят специалисты Попаснянской районной больницы».