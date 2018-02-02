В МИД Украины пригрозили Польше реакцией на закон "о бандеровской идеологии"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировали на скандально известный закон "о бандеровской идеологии", который был принят в польском сенате."Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведёт в никуда", - написал на своей официальной странице в Твиттере дипломат."Мы разделяем обеспокоенность наших международных партнёров по упомянутому закону. Готовы к объективному диалогу и совместному изучению фактов, а не мифов", - добавил господин Климкин.