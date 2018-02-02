В оккупированном Луганске двое пассажиров выпали из маршрутки

В оккупированном Луганске из маршрутного такси выпали двое пассажиров, в результате чего люди получили травмы.

Пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР» сообщает: «Прокуратура» провела проверку по данному факту. Согласно сообщению пресс-службы, установлено, что 19 января 2018 года на остановке «Аптека» (пос. Большая Вергунка, Луганск) выпала из маршрутного такси № 135 женщина. В результате падения она получила закрытый перелом большого бугорка правого плеча».

Кроме того, во время проверки сотрудники «прокуратуры» установили, что аналогичный случай был зафиксирован с этой же маршруткой 24 января.2018 года. В тот раз женщина упала при выходе из транспорта, из-за чего получила закрытый перелом нижней трети костей правой голени, ушиб правового бедра, ушибленные раны правой голени.