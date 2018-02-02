В России сгорел дом первого президента страны Бориса Ельцина

В уральском селе Басмановское Свердловской области сгорел дом, в котором родился первый президент РФ Борис Ельцин.

Сообщается, что пожар произошел еще 26 января, однако об этом стало известно о нем только сейчас. Предположительно, возгорание возникло из-за неисправной печи, которую оставили без присмотра.

Известно, что за домом следил сосед хозяев, уехавших в Тюмень. Он поддерживал тепло в помещении, чтобы не перемерзли трубы водопровода. Так, мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить дом, и сразу же позвонил пожарным.

В МЧС: «Сообщение о пожаре поступило в 06:40 утра. На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось». Во время пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого от строения остались только стены.

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