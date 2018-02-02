В России усилят защиту прав членов семьи умершего кормильца

В Госдуму внесён законопроект, направленный на усиление защиты прав нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, имеющих право на пенсионное обеспечение и учащихся по очной форме обучения в иностранных организациях без направления на обучение в соответствии с международными договорами России.

До 2015 года нетрудоспособными членами семьи умершего кор­мильца признавались дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, если направление на обучение произведено в соответ­ствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.

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С 1 января 2015 года в установлении страховых пенсий сохранены условия их назначения страховых пенсий по случаю потери кормильца указан­ной категории граждан. Однако территориальными органами Пенсионного фонда принимаются решения о прекращении выплат нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, поступившим в иностранные образовательные организации без направления на обучение. В настоящее время данная категория граждан вынуждена оспаривать решения территориальных органов Пенсионного фонда об отказе им в выплате страховой пенсии по случаю потери кормильца в судебном порядке, затрачивая время и средства.

Инициатива предлагает устранить существующую несправедливость. Законопроект позволит устранить неравноправное положение граждан, относящихся к од­ной категории, при реализации ими права на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Документ был направлен на рассмотрение в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, где получил положительное заключение.

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