В США назвали условия для отмены санкций в отношении Российской Федерации

Экономические ограничения американского правительства в отношении Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом Крым и не начнет в полном объеме выполнять Минские соглашения на Донбассе.
Такую позицию озвучила исполняющая обязанности заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс.
Она подчеркнула, что власти Соединенных Штатов Америки всецело поддерживают территориальную целостность Украины в пределах границ, которые признаны международным сообществом. США, напомнила Сайдерс, не признают аннексию Крыма и считают, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.