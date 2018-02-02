В США назвали условия для отмены санкций в отношении Российской Федерации

Экономические ограничения американского правительства в отношении Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом Крым и не начнет в полном объеме выполнять Минские соглашения на Донбассе.Такую позицию озвучила исполняющая обязанности заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс.Она подчеркнула, что власти Соединенных Штатов Америки всецело поддерживают территориальную целостность Украины в пределах границ, которые признаны международным сообществом. США, напомнила Сайдерс, не признают аннексию Крыма и считают, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.