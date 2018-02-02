Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с 75-летием победы в Сталинградской битве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте палаты регионов. Читайте по теме

Володин поздравил ветеранов с 75-летием победы в Сталинградской битве

«Мы никогда не забудем, какую цену заплатил советский народ, приближая День Победы. В наших сердцах — светлая память о героях прошедшей войны, гордость за поколение, отстоявшее свою страну и победившее фашизм», — говорится в сообщении.

По словам Валентины Матвиенко, мужество советских солдат и офицеров, их любовь к Родине и величие духа позволили противостоять агрессорам и нанести им сокрушительный удар, положив начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве навсегда останется в боевой летописи Российского государства как бессмертный подвиг нашего народа в борьбе с фашизмом за свободу и независимость Отчизны», — сказала Матвиенко.

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