В финал конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек

В день подведения итогов, 11 февраля, состоится праздничная церемония закрытия финала конкурса, которую проведут Сергей Кириенко и Алексей Комиссаров.

Двое севастопольцев — Сергей Мысин и Альберт Ракипов — вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В процессе мероприятия 1-ый заместитель председателя администрации президента и один из наставников участников «Лидеров России» Сергей Кириенко поведал, что за конкурсом внимательно следит Владимир Путин, а еще подчеркнул, что идентичные состязания сейчас будут проводиться каждый год. Всего в Сочи приглашены 300 самых многообещающих участников из различных регионов, которые получат образовательные гранты в объеме 1 млн руб. В финале конкурса примут участие 300 человек, со всех регионов страны. В условиях жесткого отбора вы заслужили почетное право представлять нашу область в финале конкурса. Среди финалистов от Кубани уполномоченные коммерческих компаний и предприниматели.

В процессе оценочных мероприятий финала сотрудники 54 регионов Российской Федерации выполнят личные и групповые задания, где проявят свои деловые и личностные качества.

В сообщении также приводится список 300 финалистов.

Победителями заключительного этапа станут 100 лидеров с самыми высокими результатами.

Всего из финалистов конкурса будет отобрано 100 победителей. А 100 победителей в окончательном итоге получат главный приз — год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и известных государственных деятелей. Оператор конкурса — русская академия народного хозяйства и национальной службы (РАНХиГС).

Конкурс, по утверждению Президента России Путина, должен продемонстрировать молодым людям, что «социальные лифты работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей».

Платформа «Россия — страна возможностей» осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы действенных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов рассчитана на многообещающих управленцев, предпринимателей, молодых экспертов, волонтеров и школьников.