Власти Британии проверят на коррупцию вице-премьера Игоря Шувалова

Британский офис Transparency International потребовал от властей Великобритании проверить законность приобретения недвижимости в Лондоне рядом российских олигархов и чиновников.

В списке недвижимости, которую требуют проверить на законность приобретения, значатся и двое апартаментов стоимостью 11,44 млн фунтов на Whitehall Court д.4 в Лондоне, принадлежащее первому вице-премьеру Правительства России Игорю Шувалову.

Новый закон UWO (unexplained wealth orders) был принят британскими властями летом 2017 года и вступил в силу с начала нынешнего года. По закону иностранцы, владеющие в Великобритании имуществом стоимостью более $50 тыс., должны будут объяснить британским судам природу происхождения накопленных активов, сообщает Forbes.

Если же владельцы компаний, недвижимости, счетов и другого имущества не смогут подтвердить легальное происхождение нажитого, то государственные органы могут отобрать эти активы в пользу бюджета государства.

«Получается, что британцы сначала накосили денег с продажи инвестиционных паспортов и «золотых виз», потом продали недвижимость втридорога русским олигархам, а сейчас будут все забирать обратно», — сказал заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов на своей странице в соцсетях.