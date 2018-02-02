Военные самолеты США продолжат делать полеты в международном воздушном пространстве, в том числе над нейтральными водами Черного моря.

«Чёрное море — это международное воздушное пространство».

Уполномоченный Комитета руководителей штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи прокомментировал инцидент с перехватом американского самолета русским истребителем Су-27 над темным морем. «Мы имеем право там быть, наши полеты продолжатся», — объявил уполномоченный Пентагона корреспондентам. «У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — проинформировал он.

Как отмечает агентство, он назвал «небезопасным и непрофессиональным» перехват 29 января русским Су-27 американского «разведчика» EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

В свою очередь в Минобороны РФ объявляли, что маневры Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были «стандартными, безусловно законными и совершенно безопасными».

При всем этом в ведомстве подчеркнули, что если идентичные действия русских пилотов вызывают «депрессии и фобии» у американских лётчиков, то им следует избегать полётов у русских границ «или возвратятся за стол переговоров… о правилах их выполнения».