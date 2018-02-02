Vodafone наращивает свое присутствие на территории ОРДО

В последние дни жители оккупированной части Донецкой области сообщают, что постепенно расширяется зона покрытия «Vodafone».

Пока неизвестно, то ли мобильный оператор нашел возможности усилить работу своих трансляторов со стороны Украины, то ли просто ставит новые вышки. Местные жители сообщают в соцсетях:

«Донецк. На Объединенном на магазине объявления в витрине «Здесь ловит МТС неплохо», через пару метров — «Здесь лучше».

«Донецк. На ЖД-рынке в 9-этажке на верхних этажах ловит „МТС“ (так многие местные по привычке называют „Водафон“). Что интересно, при тумане вообще хорошо».

«Донецк. На Октябрьском усилился сигнал МТС, теперь на смартфоне принимает одну две палочки, звонки идут нормально».

«В Ясиноватой начал местами пробиваться МТС».

«Донецк. Горняк за Азотным тоже МТС покрывает, хр. новенько, но все же. Лучше всего на выезде в сторону Лидиевки. Сам звонил».

«Донецк. На Зорьке МТС нормально ловит, а „Феникса“ нет. Странно»