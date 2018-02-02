Волгоградцам предлагают подать заявку на службу по договору 2 февраля

В числе мероприятий, приуроченных 75-летию победы в Сталинградской борьбе, прошла в Волгограде и акция под названием «Военная служба по договору в Вооруженных Силах РФ — твой выбор!».

У волгоградцев и гостей города будет уникальная возможность ближе познакомиться с военным наследием страны, Воздушно-космическими силами и сухопутными войсками ВС РФ, их историей, увидеть самые нынешние образцы военной техники, их боевые возможности. Волгоградцам продемонстрируют разнообразную военную технику.

По имеющейся достоверной информации Минобороны РФ, на протяжении всего дня будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по договору, а кроме этого агитационные пункты институтов ВКС.

Как проинформировали «КП-Волгоград» в ЮВО, по результатам акции было написано не менее 200 заявлений для прохождения испытаний для отбора на военную службу по договору. Командование Воздушно-космических сил РФ объявило о проведении в Волгограде в торжественный день 2 февраля традиционной акции. В экспозиции будут представлены БТР-80, БМП-3, танк Т-90, самоходная артиллерийская установка «Хоста», зенитные ракетные комплексы «Тор», советский тяжёлый мотоцикл М-72, минувший всю войну «Виллис» и прочая техника.

В мероприятии приняли участие экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», которые показали комплекс фигур высшего группового, парного и одиночного пилотажа. Начало программы в 12.00.