В РФ анонсировали получение ВС РФ гиперзвукового оружия

Глава комитета Совфела по обороне России Виктор Бондарев заявил, что скоро ВС РФ получат новейшее гиперзвуковое оружие.

Так, он отметил: «У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала».

При этом он подчеркнул, что Россия обновляет ядерный арсенал, пополняя его в рамках квоты: «Напомню, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги».