В РФ уволили преподавателя, пожаловавшегося Медведеву на зарплату

В России в Таганроге уволили из городского металлургического техникума преподавателя, который ранее пожаловался премьер-министру России Дмитрию Медведеву на зарплаты педагогов.

Отмечается, что в своей жалобе Макаренко заявил, что утвержденная в 2016 году зарплата в 8289 рублей не отличается от той, которую российские специалисты получали в 2012-м.

При этом он потребовал объяснить, почему размер оплаты труда педагогов, который и так в несколько раз ниже среднего уровня по региону, не индексируется уже четыре года.

В то же время, в российском Министерстве общего и профессионального образования заявили, что Виктора Макаренко, проработавшего в техникуме 40 лет, уволили за «накопившиеся дисциплинарные проступки», а вовсе не из-за того, что он написал письмо Медведеву.