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В Сочи начали записывать детей в первоклассники


Добавлено: 02 фев 2018 в 22:52, Категория: Политика
В Сочи начали записывать детей в первоклассники

Образовательные заведения принимают ребят в возрасте от 6,5 до 8 лет.

Прием заявлений от родителей будущих первоклашек начался сегодня в Братске.

На сайтеах школ можно найти детальную информацию о том, как подать объявление о приеме в 1-ый класс (в том числе и в электронном виде), а кроме этого сведения о количестве первых свободных мест и классов для первоклассников.

С 1 июля, ежели в школе остались свободные места, реален приём детей вне зависимости от места проживания. Телефон горячей линии по задачам приема детей в школы 8-8652-37-23-93.

С сегодняшнего дня стартует основной этап кампании по приему заявлений на зачисление детей в первые классы. Подать объявление можно в электронном виде через областной портал госуслуг, приложив к заявлению отсканированные копии необходимых документов. В 2017 -2018 учебном году в школах района сформировано 44 первых класса, в которые было принято около 1200 первоклассников.



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Добавлено: 02 фев 2018 в 22:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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