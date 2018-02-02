Выборы-2018: Средства из фондов выбывших кандидатов в президенты возвратят жертвователям

Центризбирком направил в Сбербанк запрос о том, чтобы операции по избирательным счетам выбывших из предвыборной гонки кандидатов в президенты России были приостановлены. Остатки средств из их фондов должны быть возвращены отправителям.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК России Николая Булаева, Сбербанк получил запрос о том, чтобы «приостановить движения по счетам» кандидатов, заявивших, что далее не участвуют в кампании. Кандидаты обязаны вернуть деньги отправителям пропорционально суммам, которые те внесли. Булаев уточнил, что если жертвователь откажется от возвращаемых ему средств, то они будут перечислены в госбюджет.