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WADA поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS по 28 российским спортсменам


Добавлено: 02 фев 2018 в 00:10, Категория: Спорт
WADA поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS по 28 российским спортсменам
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Всемирное антидопиноговое агентство (WADA) выражает серьезную обеспокоенность вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) по оправданию 28 российских спортсменов и поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить данный вердикт в федеральном суде Швейцарии, сообщается в релизе на официальном сайте WADA.

Как отмечается в релизе, WADA обеспокоено тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью "системной допинговой программы России". По мнению агентства, решение CAS "вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов".

Мирное сражение громкой войны: победить нельзя проиграть

"Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии", - говорится в релизе.



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Добавлено: 02 фев 2018 в 00:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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