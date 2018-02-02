Жириновский предложил переименовать Волгоград, открестившись от Сталина

«Волгоград должен вернуть свое историческое имя, ассоциирующееся со Сталинградской битвой».

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград.

С таким предложением лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к подписчикам своего «телеграм»-канала, информирует «Российсикй Диалог»»». «Ни в коем случае нельзя связывать возвращение наименования с самим Сталиным, однако так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру».

До этого с подобным призывом выступил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик напомнил о том, что за идею переименования города-героя в Сталинград высказались сотни тыс. жителей РФ.

В давно минувшем 1925 г Царицын стал Сталинградом и гордо носил это название до 1961. Оно продолжалось с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943-го года и стало переломным моментом всего конфликта.

Он обозначил, что название Сталинград является предпочтительным, так как именно это имя стало «символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости».