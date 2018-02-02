Звезде мирового футбола из-за Трампа запретили въезд в США

Экс-футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне отказали в получении визы США из-за его выпада в сторону американского лидера Дональда Трампа.

Адвокат легендарного футболиста Матиас Морла заявил: «Когда мы планировали получить визу, я предупреждал его: «Диего, пожалуйста, не говори ничего о США».

Напомним, в недавнем интервью аргентинскому телевидению Марадона назвал Трампа марионеткой. Адвокат считает, что это высказывание стало причиной отказа в визе, так как все документы были поданы вовремя и в соответствии с правилами.