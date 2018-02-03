Абрамов: сборная России в игре с Казахстаном добилась неплохого результата

СОЧИ, 3 фев – РИА Новости, Василий Конов-мл. Сборная России по мини-футболу в матче чемпионата Европы с командой Казахстана добилась хорошего результата, заявил РИА Новости форвард национальной команды Сергей Абрамов.

В субботу сборная России на чемпионате Европы, проходящем в Любляне, сыграла вничью с казахстанцами - 1:1. Россияне набрали два очка в двух матчах и со второго места в группе вышли в четвертьфинал.

"Есть небольшое неудовлетворение от того, что не победили. Мы хотели этого. Но и ничья – хороший результат, мы вышли в следующую стадию, так что мы довольны, - сказал Абрамов. – Соперника по четвертьфиналу не хотелось бы выбирать. Кто попадется, с тем и будем".