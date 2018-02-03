Александр Хижняк признан лучшим боксером 2017 года

Международная боксерская Ассоциация признала украинца Александра Хижняка лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

«Это невероятное признание и чрезвычайно почетная награда для меня. Благодарен международному боксерскому сообществу, президенту ФБУ Владимиру Продивусу, первому вице-президенту ФБУ Дмитрию Шенцеву, моему отцу и тренеру Александру Хижняку, тренерский состав сборной Украины во главе с Дмитрием Сосновским и, конечно же, всем болельщикам за поддержку. Это наша совместная победа», – сказал Хижняк.

Ранее президент Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко со званием лучшего боксера мира.

Фото: arena.press