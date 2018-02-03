Боксер Михаил Алоян одержал четвертую победу в профи, одолев Эспинозу

СОЧИ, 3 фев – РИА Новости, Василий Конов-мл. Чемпион WBA International в легчайшем весе россиянин Михаил Алоян одержал четвертую победу в четырех боях на профессиональном ринге, победив никарагуанца Александера Эспинозу.

Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA кубинцем Юниером Дортикосом, завершился победой Алояна раздельным решением судей.

Для Эспинозы поражение от Алояна стало первым в карьере при 15 победах и двух ничьих.

В других боях андеркарда российский легковес Роман Андреев победил техническим нокаутом британца Крейга Эванса в девятом раунде, а еще один россиянин легковес Ваге Саруханян проиграл нокаутом в седьмом раунде японцу Харрикейну Футе.