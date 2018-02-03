Бренд Sonia Rykiel выпустил юбилейную коллекцию

Автор: Полина Заикина



К празднованию своего 50-летия Sonia Rykiel выпустили новую капсульную коллекцию и назвали ее «Манифест». Вдохновением для дизайнеров капсулы послужили идеи из Dictionnaire D?glingu? («Перевернутый Словарь» или «Словарь наизнанку») Сони Рикель. Каждая вещь посвящена определенному слову, включающему в себя монограмму «SR».

В коллекцию вошли свитеры мужского кроя, платья, сумки и еще ряд вещей с монограммами. Главной идеей коллекции – было желание сделать женщин свободными для демонстрации своего тела с гордостью, не имея при этом скованности в передвижениях. Платье обойдется в 1080 долларов, а свитер с монограммой — в 720 долларов. Вещи из юбилейной капсулы можно заказать на официальном сайте бренда.











