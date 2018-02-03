Чемпион WBA International россиянин Федор Чудинов в Сочи победил финна Лайне

СОЧИ, 3 фев – РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Федор Чудинов провел успешную защиту своего титула WBA International во втором среднем весе в бою с финном Тимо Лайне.

Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA кубинцем Юниером Дортикосом, завершился победой Чудинова техническим нокаутом – Лайне отказался выходить на восьмой раунд.

Для экс-чемпиона WBA (Super) Чудинова эта победа стала 17-й на профессиональном ринге при двух неудачах. Лайне потерпел десятое поражение при 21 победе.