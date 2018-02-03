Де Мистура поведал о формировании конституционной комиссии Сирии

Съезд сирийского государственного разговора по характеру был инклюзивным и всеобъемлющим, в нем, в отличие от переговоров в Женеве, приняли участие сотрудники всей сирийской оппозиции. Это уполномоченные правительственных сил Сирии, а еще умеренной внутренней и внешней оппозиции.

По утверждению Де Мистуры, Российская Федерация, Турция и Иран уже передали ему список из 150 претендентов на включение в эту комиссию, из которых он отберет около 50 участников группы по созданию Конституции.

— Сирийский народ определяет будущее собственной страны самостоятельно и путем демократических выборов, он имеет исключительное право на выбор социально-политической и финансовой системы без внешнего давления либо вмешательства на основе прав и обязанностей Сирии на международной арене.

— Сирия является демократичным и нефракционным государством, основанным на принципах политического плюрализма и равного гражданства, независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности, полном уважении и защите верховенства закона. Это почтение суверенитета и территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических, конфессиональных групп, — уточнил Лавров.

Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура объявил, что комиссия, которая разработает новейшую Конституцию Сирии, будет сформирована лично им и будет включать членов официальных властей САР, а еще оппозиции и независимых политиков. Тысяча шестьсот сирийцев, многие из которых в первый раз получили возможность выразить свое мнение.