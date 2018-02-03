Десятинный монастырь в Киеве просит у ООН защиты от неонацистов

Наместник Десятинного монастыря Украинской православной церкви заявил об обращении в ООН, к иностранным послам и президенту США Дональду Трампу с просьбой о защите храма.

«Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь — центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на безопасность и свободу вероисповедания», — заявил наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон).

По его словам, в Киеве более трех тысяч верующих Украинской Православной Церкви сегодня утром, 3 февраля, пришли защищать храм Десятинного монастыря на Старокиевской горе от попытки захвата неонацистами. А поскольку угрозы с их стороны продолжаются, молитвенное стояние продлится всю ночь.

«Сейчас будет Всенощное бдение. Ночью будем читать Псалтирь. Люди замерзли, устали, холодно, ведь стоят с 10 утра. Есть пожилые люди, им тяжело. Но стоят, молятся. Акафист идет непрестанно. В храме у нас помещается до 200 человек. Остальные — на улице. Подъезжает духовенство и верующие из других епархий», — рассказал отец Гедеон.

Как ранее сообщала Русская Весна», 3 февраля боевики группировки С14 в очередной раз явились штурмовать часовню Десятинного монастыря в Киеве. В прошлый раз дело закончилось поджогом и арестом злоумышленников.