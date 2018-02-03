Джиджи Хадид и Tommy Hilfiger выпускают новую коллекцию

Автор: Екатерина Чернявская

Джиджи Хадид и Tommy Hilfiger выпустят четвертую коллекцию одежды и аксессуаров. На этот раз при ее создании Джиджи и Томми вдохновлялись скоростью. Супермодель и дизайнер представят купальники в черно-белую клетку, спортивные платья, кожаные куртки в стиле колор-блок и аксессуары в духе гоночной экипировки. гоночной моды.

К слову, похожие элементы уже включили в свои показы 2018 года певица Рианна для Fenty X Puma, Dior и Ralph Lauren. Отличительной чертой тандема Хилфигер-Хадид станет верность фирменной палитре марки, выдержанной в красно-сине-белой гамме.

Показ коллекции состоится 25 февраля в рамках миланской Недели моды и станет продолжением грандиозного модного турне бренда.

«Речь идет о взаимодействии моды, развлечений и поп-культуры с тем опытом, знаниями и вдохновением, которые мы создаем для наших потребителей. Как одна из мировых модных столиц, Милан станет прекрасной площадкой для нашего нового шоу TommyNow», — говорит Томми Хилфигер.

Предыдущие коллекции звездного тандема были созданы под вдохновением морской темы, стиля Дикого Запада и эстетики рок-н-ролла. Последний показ состоялся в Лондоне в сентябре 2017 года с участием Беллы и Анвара Хадид. Надеемся, что коллекция станет очередным громким поводом для обсуждения, а сотрудничество дизайнера и модели получит свое продолжение.

Джиджи и Томми







Джиджи Хадид







Джиджи Хадид