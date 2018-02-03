Екатеринбургский аэропорт Кольцово вложит 7 млн руб. в подготовку к «Экспо-2025»

На право проведения «ЭКСПО-2025» кроме Екатеринбурга претендуют Осака и Баку.

Международный аэропорт Кольцово приступил к разработке концепции развития аэропортового комплекса для обслуживания пассажиров в период проведения глобальной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. Документы на сайте госзакупок обнародовал холдинг «Аэропорты Регионов», который владеет екатеринбургским аэропортом.

Согласно документу, договор на 7 млн руб. (максимальная стоимость) будет подписан с единственным поставщиком.

О каком исполнителе идёт речь, пока нечетко.

Экспо-2025 в Екатеринбурге предлагается провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Ежели это будет Екатеринбург, то город ожидают масштабные преображения.

Как напоминает печатное издание, Всемирная выставка, очевидно, пройдет в Екатеринбурге в период с мая по ноябрь 2025. Париж, который до этого также подал заявку на проведение «Экспо-2025», снял запрос, так как посчитал, что это будет очень затратным мероприятием. Итоговое голосование пройдет в столице франции осенью 2015-го.