Экс-замминистра спорта Крыма схвачен СБУ на границе с Украинским государством за госизмену

Также сообщается, что украинские спецслужбы «знали» о прибытии данного человека.

Заместитель министра спорта Крыма был схвачен в Херсонской области во время прохождения таможенного контроля на украинском пункте пропуска «Каланчак».

По располагаемой достоверной информации на данный момент «Крыминформ», идет речь о 35-летнем Фарухе Камалове, который занимал должность замминистра спорта региона с апреля 2015-го по май 2016 г. Сообщалось, что он желает уехать из Крыма в Херсонскую область. В сообщении СБУ обозначено, что мужчина хотел въехать на территорию Украинского государства «для решения личных проблем». Секретарь службы Елена Гитлянская уточнила, что он собирался получить украинский биометрический паспорт. СБУ уже открыло уголовное дело по статье о госизмене (часть 1 статья 111 УК Украины).

В субботу, 3 февраля, суд в государстве Украина изберет ему меру пресечения.

В середине зимы суд Херсона арестовал прежнего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. В его квартире провели обыск и изъяли русский паспорт. Силовики его обвиняют в национальной измене.

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