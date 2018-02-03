Элла Памфилова сделала замечание Дмитрию Пескову: он агитировал за Владимира Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что принял к сведению замечание руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой об агитационных высказываниях. Он пообещал быть не менее аккуратным в комментариях. Но 29 января Песков, объясняя организованные Алексеем Навальным акции, назвал В.Путина «абсолютным лидером публичного мнения, лидером политического Олимпа».

«Там были явные признаки агитации», — передала Памфилова.

— Я принимаю это к сведению, я приношу свои извинения за слова, которые могли трактоваться как агитационные, — сообщил секретарь президента. «В высказывании мы увидели очевидные признаки агитации, что недопустимо», — отметила Памфилова, выступая на совещании Центризбиркома.

Руководитель ЦИК сделала замечание Дмитрию Пескову, найдя в его словах о Владимире Путине политическую агитацию.

Также Памфилова обратилась к СМИ с просьбой учитывать ограничения по распространению информации, которая носит похожий характер.

Она напомнила, что предвыборной агитацией признается высказывание предпочтения какому-либо кандидату, а кроме этого деятельность, способствующая формированию положительного либо отрицательного отношения избирателей к кандидату. Касалось данное замечание прямой агитации в пользу В. Путина, который на этот момент является кандидатом в президенты на будущих выборах.

Песков объявил, что Путин является лидером политического олимпа и публичного мнения и подчеркнул, что «на этом этапе „вряд ли кто-то сумеет достаточно серьезно конкурировать“ с ним».